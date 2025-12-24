Biathlon l’Italia maschile aggrappata a San Tommaso Giacomel brilla Hofer regge Gli altri latitano

L’Italia del biathlon maschile si mantiene stabile nella prima fase della stagione 2025-26, con Giacomel in evidenza e Hofer che supporta la squadra. Gli altri atleti mostrano margini di miglioramento, confermando le aspettative. La squadra si affida a queste prestazioni per affrontare le sfide future e consolidare la propria posizione nel circuito internazionale.

Tutto secondo pronostico per l’ Italia del biathlon maschile nella parte iniziale della stagione 2025-26. O meglio, quasi tutto. Cionondimeno, l’ atleta più atteso – l’unico in grado di spostare davvero gli equilibri – sta pienamente rispettando le aspettative della vigilia. Due vittorie, un altro podio e sei piazzamenti complessivi nelle prime otto posizioni. Questo è il ragguardevole ruolino di marcia di Tommaso Giacomel, credibile pretendente alla Coppa del Mondo assoluta. L’azzurro attualmente occupa la terza posizione in classifica generale, ma è a una manciata di punti dal francese Eric Perrot, secondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

