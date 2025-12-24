Biasin svela | Mercato? La società interverrà solo in caso di uscita di questo giocatore

Inter News 24 Biasin Inter mercato, l’editoriale natalizio svela i piani nerazzurri tra sessione invernale ed estate, con interventi legati a uscite e entrate. Nel suo editoriale natalizio pubblicato su TMW, Fabrizio Biasin ha offerto uno spaccato chiaro e realistico sulle strategie di mercato dell’Inter, proiettando lo sguardo sia alla sessione di gennaio sia alla prossima estate. Un’analisi che non lascia spazio a fraintendimenti: i nerazzurri non hanno intenzione di stravolgere l’organico, ma valuteranno eventuali interventi solo a precise condizioni. Secondo il giornalista, la dirigenza di viale della Liberazione si muoverà soltanto in caso di uscite rilevanti oppure davanti a opportunità considerate irrinunciabili. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Biasin sull’Inter: «Non è presuntuosa. Sul mercato interverrà solo in questo caso»

Leggi anche: Biasin ammette: «Avevo questo terrore su Chivu, ce l’ha fatta per un motivo. Ecco l’obiettivo della società»

Biasin svela: “Mercato gennaio Inter, ho questa sensazione! E per giugno forse è già bloccato…” - Nel suo editoriale su TMW, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato anche del mercato dell’Inter tra gennaio e l’estate prossima ... msn.com