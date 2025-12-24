Betlemme celebra il primo Natale dopo la tregua a Gaza
Nonostante l’atmosfera di festa, il comune di Betlemme ha moderato i festeggiamenti, perché nonostante il cessate il fuoco i palestinesi di Gaza continuano a essere colpiti da una grave crisi umanitaria. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: Betlemme celebra il Natale: luci, parate e speranza dopo due anni di guerra
Leggi anche: Il Time celebra Trump per la tregua a Gaza, ma il presidente Usa si infuria: “Mi hanno fatto sparire i capelli, perché lo fanno?”
Natale in Terra Santa: Ielpo (Custode Terra Santa), “nella stalla dell’umanità non siamo soli!”; Giove celebra il presepe vivente, borgo diventa Betlemme; Natale a Catania: dal 16 al 22 dicembre la città celebra le tradizioni; Perugia celebra Natività e Mestieri medievali tra storia viva.
Betlemme celebra il primo Natale dopo la tregua a Gaza - Nonostante l’atmosfera di festa, il comune di Betlemme ha moderato i festeggiamenti, perché nonostante il cessate il fuoco i palestinesi di Gaza continuano a essere colpiti da una grave crisi umanitar ... internazionale.it
Betlemme celebra il Natale: luci, parate e speranza dopo due anni di guerra - (LaPresse) Betlemme si prepara a vivere un Natale di speranza dopo due anni di celebrazioni segnate dalla guerra a Gaza. stream24.ilsole24ore.com
Natale 2025, Pizzaballa guida la tradizionale processione da Gerusalemme a Betlemme - (LaPresse) Il patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, ha inaugurato le celebrazioni natalizie con la tradizionale processione da ... msn.com
Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo 2026 – Immacolata di Torre del Greco (Napoli) Ci disponiamo a celebrare il Natale contemplando Maria e Giuseppe con loro, camminiamo insieme verso Betlemme. Papa Francesco nell’OMELIA della notte di Natal - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.