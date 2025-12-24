Betlemme celebra il primo Natale dopo la tregua a Gaza

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante l’atmosfera di festa, il comune di Betlemme ha moderato i festeggiamenti, perché nonostante il cessate il fuoco i palestinesi di Gaza continuano a essere colpiti da una grave crisi umanitaria. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Betlemme celebra il primo Natale dopo la tregua a Gaza

