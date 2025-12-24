Betlemme celebra il Natale | luci parate e speranza dopo due anni di guerra

(LaPresse) Betlemme si prepara a vivere un Natale di speranza dopo due anni di celebrazioni segnate dalla guerra a Gaza. Quest’anno la città della Cisgiordania occupata torna a vestirsi di luci, decorazioni e musica, accogliendo nuovamente famiglie e visitatori nella storica Manger Square. I festeggiamenti includono le tradizionali parate degli scout con tamburi e trombe, i mercatini degli ambulanti e le visite alla Basilica della Natività. A mezzanotte della vigilia, la Chiesa della Natività riecheggerà con l’inno tradizionale, nel luogo in cui, secondo la tradizione cristiana, nacque Gesù Cristo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Betlemme celebra il Natale: luci, parate e speranza dopo due anni di guerra Leggi anche: Sollievo e speranza dopo due anni di guerra e distruzione Leggi anche: Betlemme accende l’albero di Natale a Manger Square dopo due anni di stop Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Natale in Terra Santa: Ielpo (Custode Terra Santa), “nella stalla dell’umanità non siamo soli!”; Natale nei borghi italiani: mercatini e presepi viventi animano i paesini dall’Umbria alle colline toscane, dalla Tuscia alle Marche; La Storia del Natale!; Essere cristiani a Betlemme. Betlemme celebra il Natale: luci, parate e speranza dopo due anni di guerra - Betlemme si prepara a vivere un Natale di speranza dopo due anni di celebrazioni segnate dalla guerra a Gaza. video.corriere.it

A Betlemme l’albero, a Gaza ancora dolore. I due volti del Natale nella Terra Santa che chiede pace - A Gaza, invece, la guerra continua a mietere vittime tra freddo, mancanza di aiuti e sofferenza ... famigliacristiana.it

Terra santa e la pace fragile alla vigilia di Natale. «Qui è ancora un inferno» - Nelle città arabe di Israele, a Gerusalemme, in Cisgiordania e persino nella minuscola ... ilmessaggero.it

Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo 2026 – Immacolata di Torre del Greco (Napoli) Ci disponiamo a celebrare il Natale contemplando Maria e Giuseppe con loro, camminiamo insieme verso Betlemme. Papa Francesco nell’OMELIA della notte di Natal - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.