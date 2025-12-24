Bernardeschi operato il calciatore del Bologna ringrazia i medici | starà fermo 6 settimane
Bologna, 24 dicembre 2025 – Federico Bernardeschi martedì è stato sottoposto all’intervento alla clavicola sinistra. A operarlo, all’ospedale di Sassuolo, l’ equipe del professor Giuseppe Porcellini, con Andrea Giorgini, il dottor Rocco Bonfatti e Gian Mario Micheloni. “L’operazione è perfettamente riuscita e i tempi di recupero sono di circa sei settimane ”, fa sapere il Bologna in una nota. Lo stesso giocatore, sui social, ha fatto una storia su Instagram ripostando la foto di Porcellini. “ Grazie ”, ha scritto il numero 10 rossoblù. “Forza campione, ci vediamo ai mondiali ”, ha scritto invece il professore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
