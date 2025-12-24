Bernardeschi operato alla clavicola | stop lungo per il Bologna
Il rientro da Riyad non porta buone notizie per Vincenzo Italiano e per il Bologna. Alla delusione per la mancata conquista della prima Supercoppa Italiana della storia rossoblù si aggiunge un problema serio di natura fisica, che priva l’allenatore di uno degli uomini più esperti della rosa. L’infortunio e l’uscita forzata. A preoccupare maggiormente sono le condizioni di Federico Bernardeschi, rimasto coinvolto in uno scontro fortuito durante la semifinale vinta contro l’ Inter. La caduta è stata immediatamente sospetta: Bernardeschi si è toccato la spalla, ha provato a stringere i denti, ma è stato costretto ad abbandonare il campo. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Leggi anche: Infortunio Bernardeschi, frattura alla clavicola contro l’Inter: lungo stop atteso
Leggi anche: Federico Bernardeschi, l’infortunio alla clavicola è serio: stop lungo e tempi di recupero
Bologna, l'esito degli esami di Bernardeschi dopo l'infortunio contro l'Inter; Bologna, Bernardeschi out per 6 settimane: clavicola rotta. Come Freuler sarà operato; Federico Bernardeschi, l’infortunio alla clavicola è serio: stop lungo e tempi di recupero; Bologna: frattura alla clavicola sinistra per Bernardeschi.
Operato e lungo stop, potrebbe tornare contro il Toro - Dopo l'infortunio subito durante la semifinale di Supercoppa vinta dal suo Bologna contro l'Inter, Federico Bernardeschi è stato sottoposto ad intervento alla clavicola sinistra. torinogranata.it
Bologna: per Bernardeschi frattura della clavicola, operazione e sei settimane di stop - Dopo essere uscito per infortunio alla fine del primo tempo della semifinale di Supercoppa contro l’Inter, Federico Bernardeschi è stato sottoposto oggi a esami che hanno evidenziato una frattura ... sport.sky.it
Bernardeschi, clavicola rotta: stop di un mese e mezzo - Sarà operato martedì al rientro della squadra da Riad, dopo la finale ... bologna.repubblica.it
Lunedì la finale contro il Napoli conquistata dopo aver battuto l’Inter ai rigori. Infortunio per Bernardeschi che sarà operato martedì per una frattura angolata della clavicola sinistra - facebook.com facebook
Frattura della clavicola sinistra per #Bernardeschi che sarà operato martedì a Bologna. Tempi di recupero stimati in un mese e mezzo. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.