Bernardeschi operato alla clavicola | stop lungo per il Bologna

Il rientro da Riyad non porta buone notizie per Vincenzo Italiano e per il Bologna. Alla delusione per la mancata conquista della prima Supercoppa Italiana della storia rossoblù si aggiunge un problema serio di natura fisica, che priva l’allenatore di uno degli uomini più esperti della rosa. L’infortunio e l’uscita forzata. A preoccupare maggiormente sono le condizioni di Federico Bernardeschi, rimasto coinvolto in uno scontro fortuito durante la semifinale vinta contro l’ Inter. La caduta è stata immediatamente sospetta: Bernardeschi si è toccato la spalla, ha provato a stringere i denti, ma è stato costretto ad abbandonare il campo. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Operato e lungo stop, potrebbe tornare contro il Toro - Dopo l'infortunio subito durante la semifinale di Supercoppa vinta dal suo Bologna contro l'Inter, Federico Bernardeschi è stato sottoposto ad intervento alla clavicola sinistra. torinogranata.it