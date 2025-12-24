Benzina e tubo per fuochi d' artificio | i materiali sequestrati agli antagonisti violenti di Askatasuna 30 identificati

24 dic 2025

Dopo la denuncia dei primi tre antagonisti trovati a bordo del furgone usato per la manifestazione violenta, altre trenta persone saranno denunciate per gli scontri con le forze dell’ordine di sabato 20 dicembre, durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Lo annuncia oggi. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

