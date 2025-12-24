Gara valida per la seconda giornata del Gruppo D di Coppa d’Africa 2025. Entrambe sconfitte all’esordio, le due Nazionali si giocano le ultime chance di qualificazione. Benin-Botswana si giocherà sabato 27 dicembre 2025 alle ore 13.30 presso lo stadio Olimpico di Rabat. BENIN-BOTSWANA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il Benin si presenta a questa Coppa d’Africa potendo vantare su una tradizione ricca, ma che nel tempo ha saputo ritagliarsi uno spazio significativo, come nel 2019 quando raggiunse i quarti di finale di questa competizione. Questo rimane il punto più alto, visto che il percorso di questa Nazionale è stato caratterizzato da mancate qualificazioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Benin-Botswana, seconda giornata-Gruppo D-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Prosegue la Coppa d’Africa in diretta ed in esclusiva su Sportitalia: oggi 4 match R.D del CongoBenin Ore 13:30 - Canale 60 DTT SenegalBotswana Ore 16:00 - Canale 60 DTT NigeriaTanzania Ore 18:30 - Canale 60 DTT TunisiaUganda Ore 21:00 x.com

Za a cigaba da fafatawa a AFCON yau Talata, 23 ga Disamba, inda rukunoni C da D za su shiga fafatawar: DR Congo Benin (Rukuni D) Senegal Botswana (Rukuni D) Najeriya Tanzania (Rukuni C) Menene hasashen ku a waa - facebook.com facebook