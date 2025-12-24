Bene su Impresa 4.0 meno i contentini a Salvini La Manovra letta da Marattin

Il passaggio della Manovra al Senato chiude un iter tormentato, segnato da tensioni nella maggioranza e da una dialettica spesso sbilanciata verso scorciatoie populiste. In questo quadro resta però centrale il lavoro di Giancarlo Giorgetti, chiamato a tenere insieme conti pubblici e credibilità internazionale in una fase tutt’altro che semplice. Ne parliamo con Luigi Marattin, deputato e segretario del partito Liberaldemocratico. Da economista di lungo corso, Marattin consegna alle colonne di Formiche.net un’analisi netta, senza sconti, che prova a riportare il dibattito sul terreno della serietà istituzionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

