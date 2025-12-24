Bellezza e riflessione nella luce della Madonna dei colombi al Bernareggi

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA PROPOSTA. Il dipinto del ’500 realizzato da Giovanni Cariani è al centro del percorso «La pienezza del tempo» proposto durante le festività. Un’opera che rivela l’intima delicatezza della maternità di Maria. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

bellezza e riflessione nella luce della madonna dei colombi al bernareggi

© Ecodibergamo.it - Bellezza e riflessione nella luce della Madonna dei colombi al Bernareggi

Leggi anche: fondazione italia patria della bellezza al via il sesto bando per valorizzare musei, teatri, borghi e realtà culturali italiane. un sostegno concreto nella comunicazione per rendere più visibile e vicino al grande pubblico questo patrimonio di bellezza.

Leggi anche: Chiesa della Madonna della mazza, un presepe di luce e tradizione nel cuore della città

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Quando la luce prende forma: il Santuario si accende nel giorno più buio.

bellezza riflessione luce madonnaBellezza e riflessione nella luce della Madonna dei colombi al Bernareggi - Il dipinto del ’500 realizzato da Giovanni Cariani è al centro del percorso «La pienezza del tempo» proposto durante le festività. ecodibergamo.it

La bellezza come strumento di cura. La “Madonna del velo“ a Niguarda - Il prestito dalla Pinacoteca, il mistero sull’identità dell’autore e le parole del direttore del museo Crespi "L’opera sottolinea il valore simbolico di sollievo e invita alla riflessione sui valori ... ilgiorno.it

Madonna dell'Arco, la bellezza del creato nella voce di Caruso: l'omaggio al grande tenore - Il Laboratorio culturale di Campania Bellezza del Creato continua la sua programmazione presso il Santuario della Madonna dell’Arco di Sant’Anastasia, con un evento celebrativo della figura di Enrico ... ilmattino.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.