Belghali Inter colpo rimandato all’estate? La spiegazione di Pedullà

Inter News 24 sulla trattativa per l’esterno destro dell’Hellas Verona. Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulle strategie dell’ Inter per la fascia destra. L’esperto di mercato si è soffermato sulla situazione di Rafik Belghali, promettente esterno algerino classe 2002 in forza all’ Hellas Verona. Secondo il giornalista, la pista per gennaio è decisamente in salita: il club scaligero non sembra intenzionato a valutare offerte nell’immediato. Inoltre, sussistono complicazioni regolamentari legate alle presenze accumulate dal giocatore con una precedente maglia prima dell’approdo in Veneto. 🔗 Leggi su Internews24.com

