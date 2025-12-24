Belghali Inter colpo rimandato all’estate? La spiegazione di Pedullà
Inter News 24 sulla trattativa per l’esterno destro dell’Hellas Verona. Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulle strategie dell’ Inter per la fascia destra. L’esperto di mercato si è soffermato sulla situazione di Rafik Belghali, promettente esterno algerino classe 2002 in forza all’ Hellas Verona. Secondo il giornalista, la pista per gennaio è decisamente in salita: il club scaligero non sembra intenzionato a valutare offerte nell’immediato. Inoltre, sussistono complicazioni regolamentari legate alle presenze accumulate dal giocatore con una precedente maglia prima dell’approdo in Veneto. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Calciomercato Inter, colpo Koné soltanto rimandato? Ecco perché la trattativa si è arenata in estate: il retroscena
Leggi anche: Belghali-Inter, affare rimandato: il regolamento frena i nerazzurri
Dumfries starà fuori a lungo: l’Inter a gennaio torna sul mercato, tre nomi forti per Chivu.
L’Inter ha scelto l’esterno a destra: la linea su Belghali è chiara - I nerazzurri stanno compiendo valutazioni molto attente e caute sull'esterno di destra, dove la scelta è molto delicata. spaziointer.it
Doppio colpo Inter, uno arriva subito: affare da 30 milioni | CM.IT - L’Inter cerca continuità di risultati in campo dopo le due vittorie di fila contro Ajax e Sassuolo, mentre fuori continua l’opera di monitoraggio sul mercato della dirigenza nerazzurra. calciomercato.it
Vice Dumfries, ecco perché l’Inter non può prendere Belghali a gennaio: non c’entrano i soldi x.com
Inter avvisata Il Verona cede uno tra Belghali e Giovane a gennaio - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.