Belghali-Inter affare rimandato | il regolamento frena i nerazzurri

L’infortunio alla caviglia di Denzel Dumfries, seguito dall’intervento chirurgico, ha aperto una voragine sulla corsia destra dell’ Inter. I tempi di recupero dell’olandese non permettono allo staff tecnico di contare su di lui prima di febbraio inoltrato, se non addirittura marzo, costringendo la dirigenza a valutare soluzioni immediate sul mercato invernale. Tra i profili monitorati nelle ultime settimane è emerso anche quello di Rafik Belghali, una delle sorprese più interessanti della stagione del Hellas Verona. Un nome che, però, non potrà trasformarsi in un’operazione concreta a gennaio. La crescita di Belghali in Serie A. 🔗 Leggi su Como1907news.com

