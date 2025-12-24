Belghali impossibile il trasferimento a Gennaio | il vincolo regolamentare

Belghali. L’ Inter continua a monitorare il mercato per trovare un sostituto all’altezza di Denzel Dumfries, fermo ai box per un lungo periodo. La fascia destra, in questa stagione, ha visto alternarsi diverse opzioni: Luis Henrique ha mostrato prestazioni altalenanti, Diouf è stato impiegato solo a spezzoni di partita, mentre Carlos Augusto è stato bocciato nella posizione di vice Dumfries. La società è dunque alla ricerca di un profilo affidabile che possa garantire continuità e rendimento immediato. Tra i nomi circolati negli ultimi giorni c’è anche quello di Rafik Belghali, giovane esterno classe 2002 in forza al Verona. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

