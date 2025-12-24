Belén Rodriguez torna in tv per la Cena di Natale | cosa ha indossato per l'evento con Antonella Clerici

Il gesto inaspettato di Belén Rodríguez dopo lo scandalo sul Grande Fratello Vip - Da giorni tutti i principali siti di gossip non parlano d’altro che del cosiddetto scandalo su Alfonso Signorini e sul suo Grande Fratello Vip. rds.it

Belén Rodríguez “non sta bene”: la famiglia vuole intervenire - Non è una novità per Belén Rodríguez trovarsi sotto i riflettori del gossip, ma nelle ultime settimane gli articoli su di lei hanno toccato temi piuttosto inediti. rds.it

#CagliariPisa. In difesa confermato a sorpresa anche Rodriguez, va Luperto in panchina x.com

Non dimenticate! Domenica 21 dicembre alle ore 19:00 torna La Grande Scena su Canale Italia (ch. 71)! E 18 per il Piemonte. Un’altra puntata piena di emozioni, artisti straordinari e tante sorprese! Preparatevi a vivere insieme a noi la magia dell’arte in TV! - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.