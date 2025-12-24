In un'intervista Belen Rodriguez ha rivelato che è pronta ad innamorarsi e che con il passare del tempo è diventata più insofferente al gossip. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belen Rodriguez: “Non sento più la solitudine perché ho i miei figli”

Leggi anche: Belen Rodriguez : “Ho menato tutti i miei fidanzati, De Martino di più”. La rivelazione choc

Leggi anche: Belen Rodriguez a Belve: “I miei fidanzati li ho menati tutti, De Martino ne ha prese di più. Ho avuto esperienze omosessuali”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

#belenrodriguez e il suo rapporto con il gossip. Belen Rodriguez si è ritrovata, molto spesso, al centro di gossip, come ella stessa ha dichiarato ad un’intervista rilasciata al settimanale #chi: “Capisco che la gente voglia sapere, ma ci sono stati momenti nei qu - facebook.com facebook