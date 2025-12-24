Belen brilla alla Cena di Natale e spazza i rumor
Belen Rodriguez torna a brillare come solo lei sa fare. Ospite di Cena di Natale, il programma condotto da Antonella Clerici, la showgirl argentina si è presentata raggiante, avvolta in un’atmosfera di festa e pronta a regalare sorrisi e divertimento al pubblico Rai. Tra luci calde, decorazioni scintillanti e l’energia tipica del Natale, Belen ha saputo conquistare il palco con la sua naturalezza giocando tra balli, duetti spettacolari e momenti di pura simpatia. Un ritorno in grande stile che ha messo da parte i rumors delle ultime settimane, quelli che parlavano di difficoltà e incertezze. Belen raggiante a “Cena di Natale”. 🔗 Leggi su Dilei.it
