Belen Rodriguez torna a brillare come solo lei sa fare. Ospite di Cena di Natale, il programma condotto da Antonella Clerici, la showgirl argentina si è presentata raggiante, avvolta in un’atmosfera di festa e pronta a regalare sorrisi e divertimento al pubblico Rai. Tra luci calde, decorazioni scintillanti e l’energia tipica del Natale, Belen ha saputo conquistare il palco con la sua naturalezza giocando tra balli, duetti spettacolari e momenti di pura simpatia. Un ritorno in grande stile che ha messo da parte i rumors delle ultime settimane, quelli che parlavano di difficoltà e incertezze. Belen raggiante a “Cena di Natale”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belen brilla alla Cena di Natale (e spazza i rumor)

Leggi anche: Cena di Natale: Al Bano, Morandi, Conti, Belen e Noemi tra i tanti ospiti di stasera

Leggi anche: Belén Rodriguez torna in tv per la Cena di Natale: cosa ha indossato per l’evento con Antonella Clerici

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Cena di Natale, le pagelle del 23 dicembre: Clerici ingiocabile (10), Giraud punge Mediaset (9), Morandi amico di tutti (8,5).

Belen brilla alla Cena di Natale (e spazza i rumor) - Belen Rodriguez ha illuminato “Cena di Natale” con il suo fascino e mettendo da parte tutte le chiacchiere degli ultimi giorni ... dilei.it