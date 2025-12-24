Belen Rodriguez parteciperà a tutte e cinque le serate di Sanremo 2026, come annunciato dal giornalista Luca Dondoni nel podcast Pezzi Podcast. La showgirl sarà coinvolta nel Festival in collaborazione con uno dei concorrenti, Samurai Jay. Questa presenza prolungata rappresenta un'occasione di rilievo per l'evento, consolidando il suo ruolo nel contesto della manifestazione musicale italiana.

Belen Rodriguez sarà una presenza speciale a Sanremo 2026, e non solo come ospite singolo: secondo quanto anticipato dal giornalista Luca Dondoni nel podcast Pezzi Podcast, la showgirl sarà coinvolta in tutte e cinque le serate del Festival, grazie alla collaborazione con uno dei big in gara, Samurai Jay. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pezzi Podcast (@pezzipodcast) Durante la trasmissione, Dondoni ha svelato che Belen non si limiterà a comparire sul palco come ospite tradizionale. La sua presenza sarà legata al brano Ossessione, il pezzo che Samurai Jay porterà a Sanremo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Belen a Sanremo 2026: ecco perché sarà in tutte le cinque serate

