Beautiful streaming replica puntata 24 dicembre 2025 | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 24 dicembre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna R.J. accusa Zende di aver approfittato della sua ragazza e di non aver mai avuto rispetto del loro rapporto. Zende nega tutto: era convinto che Luna fosse consenziente. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
