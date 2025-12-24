Ecco le anticipazioni di Beautiful dal 28 dicembre al 3 gennaio. In questa settimana, Deacon prosegue le sue indagini, mentre la soap non andrà in onda a Capodanno. Scopri cosa succederà ai protagonisti e come si evolveranno le trame in questa fase di fine anno.

Beautiful, anticipazioni dal 28 dicembre al 3 gennaio. Ricordiamo che la soap opera non andrà in onda a Capodanno. Deacon interroga Lauren per scoprire chi sia davvero Sugar e quale legame avesse con Sheila. Lauren si mostra evasiva e cerca di cambiare argomento, ma Deacon le rivela ciò che ha visto personalmente al forno crematorio . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Beautiful, anticipazioni al 3 gennaio: Deacon continua le sue indagini

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni al 27 dicembre: Finn ascolta Deacon

Leggi anche: Anticipazioni Beautiful Dal 24 Al 29 Novembre 2025: Deacon Scopre Un Dettaglio Inquietante!

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Beautiful, le trame della settimana dal 29 dicembre al 3 gennaio; “Beautiful”, cosa succederà nelle puntate dal 29 dicembre al 3 gennaio; Beautiful, anticipazioni dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026; Beautiful, anticipazioni dal 29 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026.

Anticipazioni Beautiful: trame settimanali dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026 - Le anticipazioni settimanali di Beautiful riservano colpi di scena incredibili nelle puntate in onda da domenica 28 dicembre 2025 a sabato 3 gennaio 2026. spettegolando.it