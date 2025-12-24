Beautiful anticipazioni al 3 gennaio | Deacon continua le sue indagini
Ecco le anticipazioni di Beautiful dal 28 dicembre al 3 gennaio. In questa settimana, Deacon prosegue le sue indagini, mentre la soap non andrà in onda a Capodanno. Scopri cosa succederà ai protagonisti e come si evolveranno le trame in questa fase di fine anno.
Beautiful, anticipazioni dal 28 dicembre al 3 gennaio. Ricordiamo che la soap opera non andrà in onda a Capodanno. Deacon interroga Lauren per scoprire chi sia davvero Sugar e quale legame avesse con Sheila. Lauren si mostra evasiva e cerca di cambiare argomento, ma Deacon le rivela ciò che ha visto personalmente al forno crematorio . 🔗 Leggi su 2anews.it
