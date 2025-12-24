Bcc Romagnolo dona un defibrillatore

Bcc Romagnolo ha donato un defibrillatore al centro medico Valle del Rubicone di Gatteo, contribuendo alla sicurezza e al pronto intervento nella comunità locale. Questa iniziativa mira a migliorare la dotazione di strumenti essenziali per la gestione delle emergenze cardiache, promuovendo un ambiente più sicuro per cittadini e operatori sanitari. Un gesto di responsabilità e attenzione alle esigenze della collettività.

Un gesto concreto a tutela della vita: al centro medico Valle del Rubicone di Gatteo. La banca conferma il proprio impegno concreto a favore della salute e del benessere della comunità locale. Bcc Romagnolo ha donato nel corso degli anni oltre 25 defibrillatori ad associazioni ed enti, contribuendo in modo tangibile alla tutela della salute pubblica e alla salvaguardia delle vite umane. "La nostra banca – dichiara il presidente Roberto Romagnoli – opera da sempre secondo i valori della cooperazione e della mutualità. Con questa donazione vogliamo dare un segnale di presenza forte per tutelare la vita delle persone e sostenere una struttura sanitaria che ogni giorno si prende cura dei cittadini del nostro territorio".

