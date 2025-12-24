Che sia un Natale smartphone-free: questo l’appello lanciato dal governo britannico alle famiglie con figli. I genitori siano da esempio, ha chiest o Dame Rachel de Souza rivolgendosi ad una società dove ogni momento, compreso quelle delle feste più sacre, deve essere immortalato sui cellulari e poi condiviso sui social. Secondo quanto evidenziato dai dati della Children’s Commissioner for England, “i bambini chiedono a gran voce di poter fare qualcosa insieme ai loro genitori durante le feste” e vogliono che siano disponibili senza stare sempre con gli occhi sul cellulare. “ Phone free time” è quanto invocato, dunque, dalla commissaria per l’infanzia e le relazioni familiari del governo, che ha raccontato alla Bbc di quanti bambini abbiano espresso il desiderio di trascorrere più tempo con i genitori senza l’ossessione di guardare i cellulari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Basta genitori sempre attaccati al telefono, almeno a Natale spegnetelo. I bambini vogliono mamma e papà presenti”: la sfida delle Feste smartphone-free lanciata dal governo britannico

Leggi anche: Famiglia che vive nel bosco a Chieti, lanciata petizione dopo allontanamento 3 bambini dai genitori, Salvini: “Riportateli da mamma e papà”

Leggi anche: Dal Qarabag arriva un chiaro messaggio al Napoli: lanciata la sfida

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

“Basta genitori sempre attaccati al telefono, almeno a Natale spegnetelo. I bambini vogliono mamma e papà presenti”: la sfida delle Feste smartphone-free lanciata dal ... - La commissaria per l'infanzia UK invita le famiglie a spegnere i dispositivi durante le feste: "I bambini vogliono genitori presenti" ... ilfattoquotidiano.it