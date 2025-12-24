Basta dire che la denatalità è colpa di chi non vuole figli | è ora di parlare seriamente di inverno demografico

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calo delle nascite non è una scelta improvvisa delle nuove generazioni, ma il risultato di un processo lungo decenni, aggravato da precarietà, salari bassi, carenza di servizi e assenza di politiche strutturali. Nell’intervista a Streghe, la sociologa Chiara Saraceno smonta i luoghi comuni sulla denatalità. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Fratoianni (Sinistra Italiana): “A Marano per dire basta a chi vuole soffocare la democrazia”

Leggi anche: E ora basta dire che le leggi contro la violenza sulle donne non funzionano

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.