Basket serie c | battuta d’arresto sul campo del valdisieve 79-67 La Fides ko ora la vetta si allontana

La Wetech’s Fides ha chiuso il 2025 cedendo le armi sul campo spesso ostico della Valdisieve, squadra allenata a lungo in passato dal coach dei gialloverdi montevarchini Omar Serravalli. 79-67 il punteggio finale a favore dei fiorentini, favoriti peraltro dalle assenze pesanti tra i valdarnesi. Oltre a Tommaso Sereni e Vittorio Tognazzi nel roster fidessino mancava capitan Dainelli e, per inciso, alla lista degli infortunati si è aggiunto nelle prime battute dell’incontro anche Filippo Sereni, fermato da una distorsione ad una caviglia. Per tre quarti di gara, a prescindere dalle assenze, la Wetech’s è rimane saldamente in partita ma nel game conclusivo cinque "bombe" da tre consentono ai padroni di casa di agguantare il successo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

