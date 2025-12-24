La Mens Sana ha perso a Cecina, mentre il Costone ha osservato il turno di riposo. Siena non aggiunge punti alla classifica e il successo, pur sofferto, in una gara stile montagne russe, per Bcl contro Olimpia Legnaia, ha permesso ai biancorossi di accorciare. E’ quanto ci racconta l’ultima giornata andata in archivio. Le due rappresentanti della Città del palio guidano a quota 20, Bcl è terzo, a 18. Virtus Siena, Borgomanero (altri 110 punti segnati) e Cecina a 16, Spezia a 14, insieme ad Empoli. Sono le prime otto e il vantaggio del team allenato da coach Olivieri sulla nona, per la qualificazione ai play-off, è di sei lunghezze, cioè tre vittorie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Basket - "B" maschile interregionale. Bcl si prepara alla rincorsa 2026

