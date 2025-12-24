Base jumper finlandese disperso da un mese in Veneto | È la prima volta localizzato il cellulare ma nessuna traccia

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fanpage.it il capostazione del soccorso alpino di Agordo, Diego Favero, spiega che "Non era mai successo di non riuscire a ritrovare un base jumper disperso". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Belluno, base jumper finlandese disperso: era andato nella zona di Taibon Agordino per effettuare dei lanci

Leggi anche: Base jumper 35enne disperso sulle montagne del Bellunese: ricerche in corso

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Belluno, proseguono le ricerche del base jumper finlandese disperso sulla Busazza; Si cerca un base jumper disperso, sorvolo dell'elicottero per trovare tracce del 35enne; Ricerche senza esito sulla Busazza: ancora disperso un base jumper finlandese; Base jumper forse sepolto dalla neve: il 35enne è disperso da sabato dopo il lancio in tuta alare dalla Busazza.

base jumper finlandese dispersoBase jumper finlandese disperso da un mese in Veneto: “È la prima volta, localizzato il cellulare ma nessuna traccia” - it il capostazione del soccorso alpino di Agordo, Diego Favero, spiega che "Non era mai successo di non riuscire a ritrovare un base jumper ... fanpage.it

base jumper finlandese dispersoBelluno, proseguono le ricerche del base jumper finlandese disperso sulla Busazza - Il Soccorso Alpino di Agordo ha sorvolato la parete sud, ma con esito ancora negativo ... rainews.it

base jumper finlandese dispersoE' disperso da oltre un mese: nuova ricognizione per trovare il base jumper finlandese - Nuova ricognizione sulla Busazza per il base jumper finlandese disperso: sorvoli e controlli senza esito. nordest24.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.