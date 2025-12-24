I Carabinieri arrestano a Barra il latitante Ciro Andolfi, ricercato dal 2022 e inserito tra i 100 più pericolosi per reati di mafia, estorsione e corruzione. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno arrestato Ciro Andolfi, latitante dal 2022 e inserito nell’elenco dei 100 criminali più pericolosi del Ministero dell’Interno.L’operazione è stata condotta su . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Barra, arrestato il latitante Ciro Andolfi: era tra i 100 più pericolosi

Leggi anche: Catturato il latitante Ciro Andolfi, tra i 100 più pericolosi: era nascosto in un buco dietro il termosifone

Leggi anche: Camorra: arrestato latitante Ciro Andolfi, fra i 100 più pericolosi. Ecco dove si nascondeva

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Camorra, arrestato latitante Ciro Andolfi: era nascosto in bunker; Camorra: arrestato latitante Ciro Andolfi, fra i 100 più pericolosi. Ecco dove si nascondeva; Arrestato uno dei latitanti più pericolosi d'Italia: il ras Ciro Andolfi si nascondeva a casa sua; IL VIDEO - Blitz a Barra, arrestato Ciro Andolfi: era tra i 100 latitanti più pericolosi.

Barra, arrestato il latitante Ciro Andolfi: era tra i 100 più pericolosi - I Carabinieri arrestano a Barra il latitante Ciro Andolfi, ricercato dal 2022 e inserito tra i 100 più pericolosi per reati di mafia, estorsione e corruzione. 2anews.it