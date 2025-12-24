Barra arrestato il latitante Ciro Andolfi | era tra i 100 più pericolosi
I Carabinieri arrestano a Barra il latitante Ciro Andolfi, ricercato dal 2022 e inserito tra i 100 più pericolosi per reati di mafia, estorsione e corruzione. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno arrestato Ciro Andolfi, latitante dal 2022 e inserito nell’elenco dei 100 criminali più pericolosi del Ministero dell’Interno.L’operazione è stata condotta su . 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche: Catturato il latitante Ciro Andolfi, tra i 100 più pericolosi: era nascosto in un buco dietro il termosifone
Leggi anche: Camorra: arrestato latitante Ciro Andolfi, fra i 100 più pericolosi. Ecco dove si nascondeva
Camorra, arrestato latitante Ciro Andolfi: era nascosto in bunker; Camorra: arrestato latitante Ciro Andolfi, fra i 100 più pericolosi. Ecco dove si nascondeva; Arrestato uno dei latitanti più pericolosi d'Italia: il ras Ciro Andolfi si nascondeva a casa sua; IL VIDEO - Blitz a Barra, arrestato Ciro Andolfi: era tra i 100 latitanti più pericolosi.
Barra, arrestato il latitante Ciro Andolfi: era tra i 100 più pericolosi - I Carabinieri arrestano a Barra il latitante Ciro Andolfi, ricercato dal 2022 e inserito tra i 100 più pericolosi per reati di mafia, estorsione e corruzione. 2anews.it
Ciro Andolfi arrestato a Napoli, era tra i 100 latitanti più pericolosi: trovato nel nascondiglio in muratura - Arrestato a Napoli Ciro Andolfi, camorrista fra i latitanti più pericolosi d'Italia. virgilio.it
Camorra, arrestato latitante Ciro Andolfi dopo 3 anni in fuga: nascosto dietro termosifone - Leggi su Sky TG24 l'articolo Camorra, arrestato latitante Ciro Andolfi dopo 3 anni in fuga: nascosto dietro termosifone ... tg24.sky.it
News - Camorra. Preso il latitante Ciro Andolfi. Il bunker in casa 24/12/2025
IL VIDEO -BLITZ A BARRA, ARRESTATO CIRO ANDOLFI, TRA I 100 LATITANTI PIU' PERICOLOSI D'ITALIA - Deve scontare più di 8 anni. Si nascondeva in un vano segreto a cui si accedeva da un termosifone - facebook.com facebook
Nel cuore di Barra, un 44enne è stato arrestato dopo aver cercato di disfarsi di una pistola calibro 9 in un cestino dei rifiuti, un'operazione che evidenzia l'impegno della Questura di Napoli nel contrastare la circolazione di armi illegali nei quartieri più problema x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.