Roma, 24 dicembre 2025 - Tra le poche note stonate dell'ennesima annata da record della UAE Team Emirates-XRG di Tadej Pogacar (e non solo) c'è stato il grave infortunio occorso a Filippo Baroncini in occasione del Giro di Polonia 2025, una corsa tra l'altro tristemente nota per essere spesso teatro di brutte cadute: per fortuna a distanza di mesi di calvario è lo stesso classe 2000 a raccontare quanto accadutogli proprio a ridosso del suo 25esimo compleanno. Le dichiarazioni di Baroncini. Quasi come a voler relegare tutti i brutti ricordi all'anno che sta per finire, Baroncini si racconta ai microfoni di Sporza e lo sa senza nascondere alcun dettaglio di quel terribile incidente che avrebbe potuto avere conseguenze anche peggiori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Baroncini ripensa all'incidente di agosto: "Un miracolo essere vivo" Leggi anche: Filippo Baroncini, la caduta al Giro di Polonia e il ritorno in bici: “Un miracolo essere ancora vivo” Leggi anche: “Mio figlio è stato pestato: ora è vivo per miracolo” Violenza nel locale, minuti di terrore Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Baroncini ripensa all'incidente di agosto: "Un miracolo essere vivo" - XRG al Giro di Polonia ha rischiato anche di perdere la vista: "Mi hanno salvato gli occhiali, nonostante mi abbiano fratturato il naso" ... sport.quotidiano.net

Filippo Baroncini, la caduta al Giro di Polonia e il ritorno in bici: “Un miracolo essere ancora vivo” - Riuscire a raccontare i dettagli di un incidente traumatico talmente grave da costringere i dottori ad indurre il coma farmacologico è quasi un miracolo. oasport.it

L'incidente, il coma, la rinascita. Baroncini: "Sono un miracolato. Il peggio è passato, tornerò più forte" - Mercoledì scorso Filippo Baroncini ha mangiato qualcosa di solido, un po’ di pasta, e la cosa va catalogata alla voce vittoria visto che era la prima volta dopo tre settimane. gazzetta.it

