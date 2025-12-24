Barbara D’Urso dopo Ballando il Natale a casa di Mara Venier | il menù e gli amici

Il rapporto tra Barbara D’Urso e Mara Venier va oltre la televisione. Il clima sereno e amicale percepito durante l’ultima intervista a Domenica In non era di certo recitato. Lo dimostra il post Instagram pubblicato dalla celebre conduttrice napoletana. Si è infatti mostrata in uno scatto casalingo, fianco a fianco con la famiglia di Mara e non solo. Barbara D’Urso, vigilia di Natale con Mara. La foto pubblicata da Barbara D’Urso è scattata nel salotto di Mara Venier. Spicca l’albero di Natale rosso fuoco, ma soprattutto un’atmosfera calda e famigliare. L’ex conduttrice di Pomeriggio 5 si mostra sorridente, stringendo tra le mani un piccolo pensiero natalizio, mentre al suo fianco ci sono il marito di zia Mara e il suo storico ex. 🔗 Leggi su Dilei.it

