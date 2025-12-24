«Sono cambiate tante cose. È passata molta acqua sotto i ponti. Per questo mi piacerebbe cominciare da chi sono ora». Barbara Berlusconi, prima figlia dell’ex premier e di Veronica Lario, ha 41 anni. E si racconta al Corriere della Sera, in un’intervista a cura di Angela Frenda. Una vita tra famiglia, il Cda del Teatro alla Scala e la creazione di una Fondazione che porta il suo nome, nel 2025. «Al primo posto c’è l’educazione, con un’attenzione all’infanzia e all’adolescenza. Ci interroghiamo sull’uso degli strumenti digitali, sugli smartphone, sui social media, su come stiano incidendo sullo sviluppo dei ragazzi. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Inter, Nainggolan “Chivu ha una responsabilità enorme”

Leggi anche: Berlusconi: nasce la fondazione di Barbara, centrali i temi dell'educazione e della cultura

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Barbara Berlusconi: «Parto dalla Fondazione. Io in politica? No, è una responsabilità enorme, non è una staffetta.

Barbara Berlusconi: «Parto dalla Fondazione. Io in politica? No, è una responsabilità enorme, non è una staffetta» - Il ricordo del padre: «Gli ultimi giorni mi parlò di una catena di ristoranti healthy» L'articolo Barbara Berlusconi ... msn.com