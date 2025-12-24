Barbara Berlusconi la confessione che spiazza | ‘Ho avuto una lunga depressione scoprire l’Adhd da adulta mi ha salvata’

Una confessione intima lontana dai riflettori. Barbara Berlusconi rompe il silenzio su uno dei capitoli più complessi della sua vita privata. In una lunga e sincera intervista al Corriere della Sera, la figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario racconta una battaglia durata anni contro una depressione profonda, iniziata circa dieci anni fa e affrontata lontano dai clamori pubblici. Un racconto che sorprende per il tono pacato ma diretto, e che restituisce l’immagine di una donna che ha dovuto fare i conti con fragilità interiori spesso invisibili dall’esterno. La depressione e la decisione di chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

