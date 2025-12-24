Barbara Berlusconi la confessione che spiazza | ‘Ho avuto una lunga depressione scoprire l’Adhd da adulta mi ha salvata’
Una confessione intima lontana dai riflettori. Barbara Berlusconi rompe il silenzio su uno dei capitoli più complessi della sua vita privata. In una lunga e sincera intervista al Corriere della Sera, la figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario racconta una battaglia durata anni contro una depressione profonda, iniziata circa dieci anni fa e affrontata lontano dai clamori pubblici. Un racconto che sorprende per il tono pacato ma diretto, e che restituisce l’immagine di una donna che ha dovuto fare i conti con fragilità interiori spesso invisibili dall’esterno. La depressione e la decisione di chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche: Barbara Berlusconi: “Ho avuto una depressione lunga, poi ho scoperto l’ADHD: da adulta è stato difficile accettarlo. La morte di papà Silvio è stata un trauma”
Leggi anche: Barbara Berlusconi: “Ho l’ADHD e ho sofferto di depressione. In politica? Mai, non basta il cognome”
Tra depressione e ADHD: la confessione inedita di Barbara Berlusconi - Tra ADHD e depressione: il percorso di consapevolezza di Barbara Berlusconi tra maternità e sfide personali. notizie.it
Barbara Berlusconi: “Ho sofferto di depressione, poi diagnosi di ADHD”/ “5 figli? Mi hanno cambiato la vita” - Barbara Berlusconi, dalla malattia alla 'suggestione' dell’ingresso in politica: la figlia del compianto Silvio si è raccontata al Corriere della Sera. ilsussidiario.net
«Sono cambiate tante cose. È passata molta acqua sotto i ponti. Per questo mi piacerebbe cominciare da chi sono ora». Barbara Berlusconi prova a fare i conti emotivi col passato e a costruire un presente e un futuro. Oggi la prima figlia dell’ex premier e di Ve - facebook.com facebook
"Questo momento arriva dopo un percorso personale, familiare e professionale che mi ha portata a sentire l'esigenza di restituire". Lo afferma, in un'intervista al Corriere della Sera, #BarbaraBerlusconi, prima figlia dell'ex premier e di Veronica Lario. "Giorg x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.