Barbara Berlusconi | Io in politica? No Pensare di entrarci solo per il cognome non ha senso

Dal rapporto con papà Silvio alla depressione fino ai cinque figli: Barbara Berlusconi si racconta al Corriere della Sera. La terzogenita dell'ex presidente del Consiglio afferma che ora le "piacerebbe cominciare da chi sono ora". Per questo ha creato una fondazione che porta il suo nome: "Questo momento arriva dopo un percorso personale, familiare e professionale che mi ha portata a sentire l'esigenza di restituire. Quando sono uscita dal Milan ho avuto due figli uno dopo l'altro, nell'arco di quindici mesi. Per alcuni anni mi sono proprio fermata. Ero abituata ad avere giornate piene, ma ritrovarmi chiusa in casa con quattro figli è stato uno choc.

