Barbara Berlusconi | Ho l'ADHD e ho sofferto di depressione In politica? Mai non basta il cognome

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara Berlusconi parla di depressione di ADHD ma soprattutto chiude alla politica: "Non è una staffetta. Sono ragionamenti messi in piedi da altri":. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Beatrice Valli in lacrime: “Ho sofferto di attacchi di panico e depressione, vado in terapia per i miei figli”

Leggi anche: Gianluca Gazzoli: “Ho pianto per Sanremo Giovani. L’intervista a mia madre prima della morte non l’ho mai rivista”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Barbara Berlusconi: Ho l'ADHD e ho sofferto di depressione. In politica? Mai, non basta il cognome; Barbara Berlusconi: «Ho sofferto di depressione. Io in politica? Non lo farò. Riparto con la fondazione»; Barbara Berlusconi: «Parto dalla Fondazione. Io in politica? No, è una responsabilità enorme, non è una staffetta.

barbara berlusconi ho adhdBarbara Berlusconi: “Ho l’ADHD e ho sofferto di depressione. In politica? Mai, non basta il cognome” - "Ho scoperto di avere l'ADHD, un disturbo del neurosviluppo", racconta senza giri di parole al Corriere della Sera. fanpage.it

barbara berlusconi ho adhdBarbara Berlusconi: «Ho sofferto di depressione. Io in politica? Non lo farò. Riparto con la fondazione» - La manager, il futuro e il padre: «Gli ultimi giorni mi parlò di una catena di ristoranti. msn.com

Barbara Berlusconi attacca la Carfagna - Riuscirà Mara Carfagna a farsi scivolare addosso anche l'attacco frontale di Barbara Berlusconi, così come è accaduto con le provocazioni di Alessandra Mussolini? repubblica.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.