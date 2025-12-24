Barbara Berlusconi | Ho l'ADHD e ho sofferto di depressione In politica? Mai non basta il cognome
Barbara Berlusconi parla di depressione di ADHD ma soprattutto chiude alla politica: "Non è una staffetta. Sono ragionamenti messi in piedi da altri":. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Barbara Berlusconi: “Ho l’ADHD e ho sofferto di depressione. In politica? Mai, non basta il cognome” - "Ho scoperto di avere l'ADHD, un disturbo del neurosviluppo", racconta senza giri di parole al Corriere della Sera. fanpage.it
Barbara Berlusconi: «Ho sofferto di depressione. Io in politica? Non lo farò. Riparto con la fondazione» - La manager, il futuro e il padre: «Gli ultimi giorni mi parlò di una catena di ristoranti. msn.com
