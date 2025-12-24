Barbara Berlusconi | Ho avuto una depressione lunga poi ho scoperto l’ADHD | da adulta è stato difficile accettarlo La morte di papà Silvio è stata un trauma

Barbara Berlusconi parla di sé, senza scorciatoie. Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel giorno della Vigilia di Natale, la primogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario si racconta a cuore aperto, confidandosi anche sul tema salute mentale: “Dieci anni fa è cominciata una depressione impegnativ a, durata a lungo”, spiega. Per mesi, racconta, non riusciva a capire l’origine di quella fatica profonda, finché ha deciso di imporsi un percorso di terapia e di osservazione di sé. Da lì è arrivata una scoperta decisiva: “H o scoperto di avere l’ADHD, un disturbo del neurosviluppo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

