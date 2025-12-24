Barbara Berlusconi | Ho attraversato una depressione impegnativa ho scoperto di avere l’Adhd da adulta Quando è mancato nostro padre è stato naturale supportarci a vicenda
La prima figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario ha 41 anni, cinque figli e una vita scandita tra la famiglia e l’impegno in una Fondazione che porta il suo nome. «La politica? Non la farò. È una responsabilità enorme, non è una staffetta. Pensare di entrarci solo per il cognome non ha senso». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
«Sono cambiate tante cose. È passata molta acqua sotto i ponti. Per questo mi piacerebbe cominciare da chi sono ora». Barbara Berlusconi prova a fare i conti emotivi col passato e a costruire un presente e un futuro. Oggi la prima figlia dell’ex premier e di Ve - facebook.com facebook
"Questo momento arriva dopo un percorso personale, familiare e professionale che mi ha portata a sentire l'esigenza di restituire". Lo afferma, in un'intervista al Corriere della Sera, #BarbaraBerlusconi, prima figlia dell'ex premier e di Veronica Lario. "Giorg x.com
