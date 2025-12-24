Barbara Berlusconi | Ho attraversato una depressione impegnativa ho scoperto di avere l’Adhd da adulta Quando è mancato nostro padre è stato naturale supportarci a vicenda

La prima figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario ha 41 anni, cinque figli e una vita scandita tra la famiglia e l’impegno in una Fondazione che porta il suo nome. «La politica? Non la farò. È una responsabilità enorme, non è una staffetta. Pensare di entrarci solo per il cognome non ha senso». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

