Barbara Berlusconi e un possibile futuro in politica | Non è una staffetta

Se Pier Silvio chiede facce nuove in Forza Italia, una di queste, almeno secondo quanto raccontato al Corriere della Sera dalla diretta interessata, non sarà quella di Barbara Berlusconi. La primogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario intervistata dal quotidiano, ha preso le distanze da qualsiasi futuro impegno istituzionale: «In alcuni momenti se n’è parlato. Ragionamenti messi in piedi da altri, non da me. Ma non lo farò. È una responsabilità enorme, non è una staffetta. Pensare di entrarci solo per il cognome non ha senso». La depressione e l’ADHD: «Importante dare un nome alle cose». Oggi la sua vita segue altre direttrici, lontane dai palazzi del potere. 🔗 Leggi su Lettera43.it

