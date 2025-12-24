Barbara Berlusconi e la diagnosi di ADHD dopo la depressione | Non era colpa mia La politica? Mai

Barbara Berlusconi, 41 anni e figlia primogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, ha deciso di parlare apertamente della sua salute mentale in un’intervista al Corriere della Sera. Un racconto che tocca temi ancora difficili da affrontare nel nostro Paese: i disturbi del neurosviluppo, la depressione e il peso delle aspettative familiari. Dopo anni complicati segnati da una profonda depressione, Barbara ha intrapreso un lungo percorso di terapia. “Per molto tempo non riuscivo a capire cosa non andasse. Poi ho iniziato a osservare i miei comportamenti quotidiani e ho deciso di approfondire”, spiega. 🔗 Leggi su Cultweb.it

