Barbara Berlusconi e la diagnosi di ADHD dopo la depressione | Non era colpa mia La politica? Mai
Barbara Berlusconi, 41 anni e figlia primogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, ha deciso di parlare apertamente della sua salute mentale in un’intervista al Corriere della Sera. Un racconto che tocca temi ancora difficili da affrontare nel nostro Paese: i disturbi del neurosviluppo, la depressione e il peso delle aspettative familiari. Dopo anni complicati segnati da una profonda depressione, Barbara ha intrapreso un lungo percorso di terapia. “Per molto tempo non riuscivo a capire cosa non andasse. Poi ho iniziato a osservare i miei comportamenti quotidiani e ho deciso di approfondire”, spiega. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Leggi anche: Barbara Berlusconi: “Ho l’ADHD e ho sofferto di depressione. In politica? Mai, non basta il cognome”
Leggi anche: Barbara Berlusconi si racconta: “Ho questo disturbo e ho sofferto di depressione. Mai in politica”
Barbara Berlusconi: Ho l'ADHD e ho sofferto di depressione. In politica? Mai, non basta il cognome; Barbara Berlusconi: «Parto dalla Fondazione. Io in politica? No, è una responsabilità enorme, non è una staffetta.
Barbara Berlusconi: “Ho l’ADHD e ho sofferto di depressione. In politica? Mai, non basta il cognome” - "Ho scoperto di avere l'ADHD, un disturbo del neurosviluppo", racconta senza giri di parole al Corriere della Sera. fanpage.it
Barbara Berlusconi: «Parto dalla Fondazione. Io in politica? No, è una responsabilità enorme, non è una staffetta» - Il ricordo del padre: «Gli ultimi giorni mi parlò di una catena di ristoranti healthy» ... msn.com
Barbara Berlusconi: «Ho sofferto di depressione. Io in politica? Non lo farò. Riparto con la fondazione» - La manager, il futuro e il padre: «Gli ultimi giorni mi parlò di una catena di ristoranti. msn.com
Ho scoperto di avere l'ADHD, un disturbo del neurosviluppo", racconta Barbara Berlusconi. La diagnosi è arrivata solo dopo molti anni, quando ormai era adulta e madre di cinque figli. Da tempo si interrogava su quella stanchezza inspiegabile che la accomp - facebook.com facebook
Barbara Berlusconi: «Da ragazza ho sofferto di depressione ora ho smesso di darmi colpe. In politica Ho le mie idee ma non lo farò» x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.