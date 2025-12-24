Bando imprese che esclude Municipalità 1 e 5 Marciani | Non dipeso dal Comune ma dal ministero

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Fa ancora discutere il bando comunale per piccole imprese, interdetto ad aziende delle Municipalità 1 (Chiaia Posillipo San Ferdinando) e 5 (Vomero Arenella). Le aree a più alto reddito in città. Le agevolazioni sono destinate a piccole imprese localizzate in zone di degrado, in ciascun settore: artigianato, industriale, commerciali, di servizi e sociali. Ma Napoli è complessa, e luoghi di povertà e disagio si registrano in ogni Municipalità. “ Purtroppo le periferie non sono solo ai margini territoriali della città e – afferma Benedetta Sciannimanica, assessore alle Politiche Sociali e allo Sport della Municipalità 1 – sempre più spesso vengono interpretate così, e i nostri territori anche se critici rimangono fuori dai progetti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

bando imprese che esclude municipalit224 1 e 5 marciani non dipeso dal comune ma dal ministero

© Anteprima24.it - Bando imprese che esclude Municipalità 1 e 5, Marciani: “Non dipeso dal Comune ma dal ministero”

Leggi anche: Comune di Napoli, bando esclude da aiuti le imprese di Vomero e Chiaia. È polemica: “Va corretto”

Leggi anche: Svelato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy  il francobollo che celebra l’arte orafa di G.B. Spadafora

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Bando Nuove Imprese: sostegno reale a chi vuole fare impresa nella provincia di Cosenza - Cosenza, 1 agosto 2025 – È ancora attivo il bando “Creazione Nuove Imprese – III edizione”, promosso dalla Camera di Commercio di Cosenza per incentivare l’avvio di nuove attività economiche sul ... ansa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.