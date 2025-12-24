Tempo di lettura: 2 minuti Fa ancora discutere il bando comunale per piccole imprese, interdetto ad aziende delle Municipalità 1 (Chiaia Posillipo San Ferdinando) e 5 (Vomero Arenella). Le aree a più alto reddito in città. Le agevolazioni sono destinate a piccole imprese localizzate in zone di degrado, in ciascun settore: artigianato, industriale, commerciali, di servizi e sociali. Ma Napoli è complessa, e luoghi di povertà e disagio si registrano in ogni Municipalità. “ Purtroppo le periferie non sono solo ai margini territoriali della città e – afferma Benedetta Sciannimanica, assessore alle Politiche Sociali e allo Sport della Municipalità 1 – sempre più spesso vengono interpretate così, e i nostri territori anche se critici rimangono fuori dai progetti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bando imprese che esclude Municipalità 1 e 5, Marciani: “Non dipeso dal Comune ma dal ministero”

