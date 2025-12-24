Balotelli ha ricevuto una grande offerta | ecco da quale club

Inter News 24 Super Mario Balotelli scalpita per tornare a giocare, e a quanto pare ha ricevuto una grande offerta. Vediamo da quale squadra. Il destino calcistico di Mario Balotelli, l’attaccante bresciano dal talento cristallino e dalla carriera spesso turbolenta, è oggi un enigma che oscilla tra il calcio dilettantistico italiano e le lussuose prospettive del Medio Oriente. Dopo la conclusione della sua sfortunata esperienza con il Genoa — dove ha collezionato appena 56 minuti senza riuscire a incidere — il centravanti ex Inter e Manchester City si ritrova nuovamente nell’elenco degli svincolati, alla ricerca di un’occasione che possa ridargli la centralità perduta. 🔗 Leggi su Internews24.com

