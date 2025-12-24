Ballando con le stelle Andrea Delogu e il viaggio con la coppa

(Adnkronos) – Andrea Delogu 'in tour' con la coppa destinata al vincitore di Ballando con le stelle. La conduttrice ha trionfato nello show di Raiuno in coppia con Nikita Perotti, aggiudicandosi la finale contro Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. La coppa gigantesca, che pesa a quanto pare una dozzina abbondante di chili, alla vigilia di .

Andrea Delogu ha vinto Ballando con le Stelle 2025: la classifica - favorita ma, nel corso delle puntate, complice il feeling col suo ballerino Nikita Perotti, Andrea Delogu ha conquistato i giudici. tg24.sky.it

Ballando con le stelle, Andrea Delogu svela: "La finale con Fialdini era pari merito, ecco perché ho vinto io" - Ospite a La Vita in Diretta, la vincitrice Andrea Delogu racconta l’amicizia con Francesca Fialdini e svela un retroscena: “Tutte e due avevamo paura” ... libero.it

I vincitori di Ballando con le Stelle ospiti di Caterina Balivo - facebook.com facebook

Andrea Delogu ha la voce allegra, è pimpante anche se ha dormito un’ora e mezza. La vittoria a Ballando con le stelle insieme a Nikita Perotti, è “stata una botta di felicità”. Un duello all’ultimo passo con Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, poi il responso. x.com

