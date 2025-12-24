Bailey da separato in casa a possibile risorsa | la Roma riflette

L’avventura di Leon Bailey alla Roma non ha mai davvero preso quota. Al netto di un buon spezzone contro l’ Inter, l’esterno offensivo giallorosso ha faticato a lasciare un segno tangibile. Troppi dribbling fini a sé stessi, poca concretezza negli ultimi metri e una continuità mai trovata. A complicare ulteriormente il quadro ci si sono messi gli infortuni: tre stop complessivi, incluso l’ultimo rimediato contro la Juventus, non grave ma sufficiente ad allungare una lista di assenze che lo ha già costretto a saltare undici partite. Un futuro che sembrava già scritto. In questo contesto, l’idea di una separazione anticipata aveva preso forza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

