Torna, con il Natale, il percorso dei Presepi di Bagolino: un cammino che attraversa il borgo e ne racconta l'identità, fatto di tradizione, creatività e cura. Ogni allestimento nasce dal desiderio di condividere qualcosa di autentico, di valorizzare angoli conosciuti e meno noti, e di restituire. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Bagolino: Bagolino borgo dei Presepi

Leggi anche: La magia del Natale che illumina il Plesso “Giovanni Gentile” dell’I.C. “Sebastiano Bagolino” di Alcamo (TP): un racconto di luce, educazione e meraviglia nel cuore dell’infanzia

Leggi anche: Il borgo dei 1000 presepi torna a stupire: ecco le novità 2025

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

I presepi in provincia di Brescia tra fede, arte e tradizione; Concerti, borghi ed eventi per famiglie: il weekend in provincia di Trapani; Mercatini e Villaggi di Natale a Milano e in Lombardia del 20 e 21 Dicembre 2025; Sagre e fiere a Milano e in Lombardia del weekend (20 e 21 Dicembre 2025).

Presepi viventi, artistici, meccanici a Brescia e provincia: ecco una selezione dei migliori - Ci sono quelli imperdibili come al Put del Re a Sellero o quello vivente in Val di Sarezzo, c'è quello subacqueo a Montisola e c'è quello meccanico della Motella ... brescia.corriere.it