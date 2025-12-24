Bagheria celebra Renato Guttuso | per il suo 114esimo anniversario dalla nascita ingresso al museo a prezzo ridotto e musica
Un’occasione speciale per celebrare Renato Guttuso, unendo pittura e musica nel segno della cultura. In occasione del 114° anniversario della sua nascita, Bagheria rende omaggio al suo artista più celebre con una giornata dedicata all’arte e alla cultura. Giovedì 26 dicembre 2025 il museo Guttuso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Bagheria celebra il 114° anniversario della nascita di Renato Guttuso con "Speciale buon compleanno Guttuso" ingresso ridotto al Museo di Villa Cattolica il 26 dicembre - In occasione del 114° anniversario della nascita del Maestro Renato Guttuso, figura centrale dell'arte pittorica del Novecento, l’Amm ... comune.bagheria.pa.it
