Non c’è giorno dell’anno più bello, per i bambini, che il giorno di Natale. Ma non c’è giorno più triste, per alcuni bambini, che il giorno di Natale. Parliamo dei piccoli malati, lontani da casa, ricoverati nel letto di un ospedale, distanti dalle proprie famiglie. Proprio per questo Babbo Natale quest’anno ha voluto fare una sorpresa speciale proprio a loro, arrivando con un po’ di anticipo in uno degli Ospedali pediatrici più famosi d’Italia, quel Bambino Gesù che raccoglie piccoli pazienti da tutta Italia e non solo. Calandosi dal tetto della struttura e portando loro regali. Non uno ma ben cinque babbi Natale, a dir la verità: dal tetto del Padiglione Giovanni Paolo II, i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ( CNSAS ), equipaggiati con funi, imbragature e dispositivi di sicurezza, hanno indossato il tradizionale costume rosso calandosi lungo la facciata dell’edificio per sorprendere i bambini ricoverati. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Babbo Natale scende dal cielo per i bambini malati del Bambino Gesù

