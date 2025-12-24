Babbo Natale il videomessaggio dalla Lapponia | I bambini sono saggi e non chiedono solo giocattoli

(LaPresse) Arriva il videomessaggio di Babbo Natale direttamente dal suo villaggio in Lapponia. Il villaggio si trova circa otto chilometri a nord di Rovaniemi, capitale del Paese. Babbo Natale spera che le persone ricordino che abbiamo “un solo mondo, una sola casa comune”, e che durante le festività potremmo riflettere tutti insieme sul come abitare questa casa in modo pacifico. “ I bambini sono saggi: non chiedono soltanto giocattoli, ma anche cose come passare più tempo insieme ai loro genitori”, dice. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

