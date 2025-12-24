Babbi Natale si calano dai tetti | sorpresa nei reparti pediatrici comaschi

Vigilia di Natale speciale per i piccoli pazienti dei reparti di pediatria dell’Ospedale Sant’Anna di Como che, questa mattina, mentre facevano colazione, hanno visto entrare dalle finestre tre Babbi Natale, accompagnati da pupazzi di neve ed elfi, carichi di doni. I regali sono poi stati. 🔗 Leggi su Quicomo.it

