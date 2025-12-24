Avviati contatti con Carlo d' Asburgo-Lorena lo storico ‘Diamante Fiorentino’ potrebbe tornare a casa
Si apre una fase inedita nella secolare storia del Diamante Fiorentino. La Regione Toscana ha avviato ufficialmente “un’interlocuzione diretta con Carlo d’Asburgo-Lorena, Capo della Casa d’Asburgo e attuale proprietario della leggendaria gemma”. Si tratta, fa sapere la Regione, “di un passo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Diamante fiorentino: la Regione chiede che gli Asburgo-Lorena lo restituiscano a Firenze. Il testamento di Maria Luisa de’Medici
Leggi anche: Il futuro del Diamante Fiorentino, Giani tratta con gli eredi dei Lorena: “L’Elettrice Palatina lo voleva qui”
