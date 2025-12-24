Avo Modena Odv iniziativa natalizia di beneficienza per i pazienti ricoverati
Un gesto semplice, simbolico e profondamente umano per portare calore e vicinanza a chi trascorrerà le festività lontano da casa. Anche quest’anno Avo Modena Odv (Associazione volontari ospedalieri) ha rinnovato il proprio impegno natalizio con la consegna di alberelli di Natale in legno ai. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Modena, consegnati a Vip Modena i doni raccolti con l’iniziativa 'Dona un Sorriso' - Società: Eurosets ha donato giocattoli, libri e materiale creativo destinati, attraverso l’attività di volontariato e clown in corsia di Vip Modena, agli ospedali ... lapressa.it
