Avo Modena Odv iniziativa natalizia di beneficienza per i pazienti ricoverati

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gesto semplice, simbolico e profondamente umano per portare calore e vicinanza a chi trascorrerà le festività lontano da casa. Anche quest’anno Avo Modena Odv (Associazione volontari ospedalieri) ha rinnovato il proprio impegno natalizio con la consegna di alberelli di Natale in legno ai. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: AVO ha donato 150 libri alla Biblioteca del Policlinico a disposizione di pazienti e accompagnatori

Leggi anche: Un concerto per i 45 anni dell’Avo e libri per i piccoli pazienti delle Scotte

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

avo modena odv iniziativaModena, consegnati a Vip Modena i doni raccolti con l’iniziativa 'Dona un Sorriso' - Società: Eurosets ha donato giocattoli, libri e materiale creativo destinati, attraverso l’attività di volontariato e clown in corsia di Vip Modena, agli ospedali ... lapressa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.