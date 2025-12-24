Aviaria isolato un focolaio ad Agliana | scattano i protocolli della Asl
AGLIANA – I controlli sono scattati immediatamente. In un piccolo allevamento domestico di Agliana è stato isolato un focolaio di influenza aviaria (H5N1). La notizia è stata confermata dal Dipartimento di Prevenzione della Usl Toscana Centro, che ha subito preso in carico la gestione dell’emergenza. Nessun allarmismo, ma procedure rigorose. L’Azienda sanitaria, in sinergia con gli altri enti competenti, ha attivato tutte le misure previste dai protocolli ministeriali. La situazione, assicurano da Prato, è pienamente sotto controllo. Il virus colpisce prevalentemente i volatili, sia selvatici che da cortile (come anatre, tacchini e polli). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
