Avellino rami crollano su 3 auto | tragedia sfiorata

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia sfiorata ad Avellino: grossi rami cadono su tre auto in via Visconti. Un automobilista salvo per pochi secondi. Tragedia sfiorata nella tarda mattinata ad Avellino, dove grossi rami di alberi di alto fusto si sono improvvisamente abbattuti su tre automobili parcheggiate nei pressi delle case comunali di via Visconti. Solo il caso ha evitato . 🔗 Leggi su 2anews.it

avellino rami crollano su 3 auto tragedia sfiorata

