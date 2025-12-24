Avatar | Fuoco e Cenere il cameo di Govinda star di Bollywood diventa virale Ma è realizzato con l' IA
Sui social sono stati condivisi video e alcune immagini dell'apparizione dell'attore nella saga, contenuti creati per ironizzare su alcune sue strane dichiarazioni. Govinda, la star di Bollywood, è protagonista di alcuni video diventati virali in cui appare in versione Na'vi, ma l'attore non ha mai recitato in Avatar: Fuoco e cenere, il nuovo capitolo della saga di James Cameron. I filmati, infatti, sono stati realizzati con l'intelligenza artificiale, ingannando moltissimi fan e utenti dei social media. I contenuti virali online Nelle clip condivise online Govinda appare in una scena insieme a Jake Sully, il protagonista della saga di Avatar interpretato da Sam Worthington. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
